'Apple koopt eigen machines door productieproblemen iPhone'

Door zelf machines te kopen wil Apple zorgen dat de productie van de iPhone 8 geen vertraging oploopt, melden bronnen aan The Korea Herald.

Apple zou de machines hebben gekocht nadat één van de drie toeleveranciers van de printplaten voor de iPhone 8 zich heeft teruggetrokken uit de overeenkomst. Waarom de Taiwanese fabrikant zich terugtrekt is niet duidelijk, al zouden een ingewikkelde productiemethode, hoge kwaliteitseisen en lage winst een rol hebben gespeeld.

Het gaat om flexibele printplaten waarmee onderdelen zoals het scherm en de camera aan de chips van de iPhone worden gekoppeld.

Apple zou de gekochte machines willen leasen aan twee Koreaanse leveranciers waar het nog wel een overeenkomst mee heeft. Apple heeft geen eigen productielijn waar het de machines zou kunnen installeren.

Nog dit jaar zou Apple 100 miljoen van de betreffende flexibele printplaatjes willen bestellen. Met de nieuwe machines zouden de Koreaanse leveranciers hun productie moeten ophogen.

Vertraging

Volgens andere geruchten eerdere deze week heeft Apple ook op het gebied van software moeite om de iPhone 8 op tijd klaar te hebben. Het bedrijf zou nieuwe hardware voor met maken van 3d-beelden draadloos opladen softwarematig niet goed aangestuurd kunnen krijgen.

Het is nog onduidelijk of de iPhone 8 door die problemen inderdaad vertraging oploopt. Mogelijk komt het toestel wel uit op de geplande datum, maar worden enkele functies pas later via een software-update ingeschakeld. Dit gebeurde eerder ook met de portretfunctie van de iPhone 7 Plus, die een kleine twee maanden na de introductie van het toestel werd toegevoegd.

De iPhone 8 wordt naar verwachting in september onthuld, naast de iPhone 7S en 7S Plus.