Samsung lijkt eerste beeld van Galaxy Note 8 te tonen

Een account van Samsung Exynos, de chipafdeling van het bedrijf, twitterde over de Exynos 8895, de chip die onder meer in de Galaxy S8 zit.

Onder de chip is op de afbeelding echter een andere smartphone te zien, met een gebogen scherm en een zeer dunne rand aan de bovenkant. Vermoedelijk gaat het om de Note 8, die volgens eerdere geruchten eind augustus wordt aangekondigd.

De smartphone zou een scherm van 6,3 inch krijgen, iets groter dan de 6,2 inch van de S8 Plus. Ook zou op de achterkant van het toestel een dubbele camera zitten. Vermoedelijk zal net als bij eerdere Note-toestellen een stylus worden meegeleverd.

Accu

Het is onduidelijk of uit de tweet kan worden afgeleid dat de Note 8 dezelfde chip zal gebruiken als de S8. Bij de Galaxy S7 en Note 7 was dat wel het geval.

De Note 7 werd echter snel uit de verkoop gehaald, omdat het toestel spontaan kon ontvlammen. Onlangs is Samsung begonnen met de verkoop van een herziene versie van het toestel, met een kleinere en veilige accu. De Note FE, zoals het toestel heet, is niet in Nederland verkrijgbaar.