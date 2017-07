LG onthult middenklasse-smartphone met randloos scherm

Waar de G6 een scherm van 5,7 inch had, is de Q6 met een doorsnee van 5,5 inch iets kleiner. Ook kiest LG voor een minder krachtige chip en zit er op de achterkant één camera, in plaats van de dubbele camera op de G6.

Daarnaast heeft de Q6 geen vingerafdrukscanner, maar wordt gezichtsherkenning gebruikt om het toestel te ontgrendelen.

De Q6 krijgt standaard 3 GB werkgeheugen en 32 GB opslagruimte. Er verschijnt ook een Q6+ met 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslag, naast een Q6a met 2 GB werkgeheugen en 16 GB opslag.

Het is onduidelijk wanneer de Q6 precies naar Nederland komt en of alle drie de varianten hier zullen verschijnen. Ook de prijs is nog niet bekend. LG maakt dinsdag alleen bekend dat de Q6 volgende maand eerst naar Azië komt.