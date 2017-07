Qualcomm vraagt om Amerikaans importverbod op iPhones

Dat verzoek is de nieuwste stap van Qualcomm in een patentstrijd met Apple die steeds verder wordt uitgebreid.

De twee bedrijven hebben ruzie over de licentievoorwaarden van Qualcomm, de eigenaar van verschillende belangrijke patenten op 4G-technologie en andere elementen die in nagenoeg alle moderne smartphones aanwezig zijn.

Qualcomm wil dat Apple en andere smartphonemakers een percentage van de verkoopprijs betalen als licentiekosten voor die patenten. Apple vindt dat te duur en wil een beperkter bedrag afstaan.

Modemchips

De twee bedrijven hebben elkaar in verschillende landen aangeklaagd, en Qualcomm is nu naar de Internationale Handelscommissie ITC gestapt. Die commissie kan patentschending onderzoeken en eventueel een importverbod opleggen, zodat iPhones niet meer vanuit de fabriek in China naar de VS zouden mogen worden verscheept. Qualcomm wil ook een verkoopverbod op iPhones die al naar de VS zijn gebracht.

In zijn klacht aan de ITC stelt Qualcomm dat sommige iPhones verschillende patenten rond het verlengen van de accuduur van smartphones schenden. Het bedrijf wil een importverbod op iPhones met een modemchip die niet door partners van Qualcomm wordt gemaakt. Het is onduidelijk bij welk percentage van alle iPhones dat het geval is.

Apple heeft niet gereageerd op de aanklacht.