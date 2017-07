T-Mobile blijft mobiele klanten winnen na introductie onbeperkt abonnement

Van april tot en met juni kreeg T-Mobile er 60.000 nieuwe klanten bij, maakt het bedrijf woensdag bekend.

Dat is iets minder dan in de voorgaande kwartalen, maar een flinke verbetering ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016, toen de aanwas minder dan half zo groot was.

Volgens directeur Søren Abildgaard van T-Mobile Nederland is de uitstroom van klanten ook afgenomen. Acties van Tele2, de andere Nederlandse provider die stunt met onbeperkte bundels, hebben volgens hem geen merkbare gevolgen gehad.

Dataverbruik

Halverwege vorig jaar veranderde T-Mobile van strategie, naar het voorbeeld van de Amerikaanse zusteronderneming. Het bedrijf ging grotere of onbeperkte databundels aanbieden voor lagere tarieven.

Volgens Abildgaard, directeur van T-Mobile Nederland, is dat echter niet de enige reden dat het aantal klanten groeit. Hij wijst ook naar investeringen in het netwerk en vernieuwing van de winkels waarin klanten terecht kunnen.

Abildgaard denkt niet dat de beperkte databundel aan het uitsterven is. "Het deel van de markt dat daar behoefte aan heeft zal gestaag groeien, maar het is niet voor iedereen. We zien wel dat het dataverbruik explodeert."