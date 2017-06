Verdachte doet aangifte van dreiging en dwang bij ontgrendelen smartphone

Dat stelt advocaat Sanne Schuurman, die op dit moment medeverdachte Dennis van den Berg verdedigt, tegen NU.nl na berichtgeving van NRC.

De politie probeerde volgens de advocaat onder dwang de duim van Van der Berg op de vingerlezer van zijn smartphone te leggen. Toen dat niet lukte, zouden de agenten hebben gedreigd om zijn vingers te breken, stelt de advocaat. Schuurman zegt dat zijn cliënt vervolgens uit angst zijn wachtwoord heeft afgestaan.

Van den Berg gaat daarom met zijn advocaat aangifte doen. Met de aangifte wil Schuurman kijken of de doorzoeking van de telefoon rechtmatig is uitgevoerd.

"Ze hebben toestemming gegeven om de telefoon onder dwang te ontgrendelen. Volgens het OM mag je een telefoon openen door gedwongen de duim op de reader te leggen. Een wachtwoord mogen ze niet onder dwang bemachtigen", stelt Schuurman.

De politie zegt nooit te reageren op lopende rechtszaken en geeft daarom geen commentaar. Het Openbaar Ministerie "denkt niet te gaan reageren" op de geplande aangifte, aldus een woordvoerder.

Geen jurisprudentie

Volgens ICT-jurist Arnoud Engelfriet is er nog geen jurisprudentie voor dit soort situaties. "Het is een vast principe dat je fysiek mag worden gedwongen tot bepaalde dingen. Zo mag je in een cel worden getild of kan er onder dwang DNA worden afgenomen", aldus Engelfriet. Het afnemen van een vingerafdruk voor gebruik door de politie valt hier ook onder.

Onder dwang een smartphone ontgrendelen met een vingerscanner is volgens Engelfriet echter een ander geval. "Je mag niet worden gedwongen tegen jezelf getuigen. Vertellen wat je wachtwoord is valt daaronder, want dat is een soort van bekennen." Het ontgrendelen van de smartphone met een vingerafdruk zou ook als gedwongen bekentenis gezien kunnen worden.

Engelfriet zegt dat dreigen om vingers te breken hoe dan ook niet is toegestaan. "Dat is onrechtmatige dwang, dat mag niet."