iPhone viert tiende verjaardag

In januari 2007 was de iPhone aangekondigd door toenmalig Apple-CEO Steve Jobs. Ten tijde van die presentatie werd nog een vroeg prototype gebruikt dat tijdens de voorbereiding regelmatig uitviel, maar dik vijf maanden later lag een goed werkend apparaat in de schappen.

Op de lanceringsdatum ontstond ook een nieuwe traditie: Apple-fans die voor de winkel in de rij stonden om als eerste een nieuwe smartphone te mogen kopen. Toch werden er uiteindelijk slechts 6 miljoen exemplaren van de eerste iPhone verkocht. Ter vergelijking: de iPhone 6 en 6 Plus werden in hun eerste weekend al 10 miljoen keer verkocht.

De allereerste iPhone was in eerste instantie alleen in de Verenigde Staten verkrijgbaar. Het apparaat viel vooral op door zijn grote touchscreen, dat bijna de hele telefoon besloeg. Dat was toen nog een unicum; andere smarthones van bedrijven als BlackBerry, Motorola en Palm hadden vaak toetsenborden, of moesten worden bediend met een stylus.

App Store

Niet iedereen had door dat de iPhone zou zorgen voor een revolutie op de markt voor mobiele telefoons. Microsoft-baas Steve Ballmer lachte in een inmiddels berucht interview openlijk over de prijs van de iPhone - 500 dollar - en het gebrek aan een toetsenbord.

Op de eerste iPhone ontbraken ook nog veel functies die nu onmisbaar zijn: hij kon bijvoorbeeld nog niet overweg met 3G-netwerken, en ook de App Store was nog afwezig. Er konden in eerste instantie alleen apps van Apple zelf worden gebruikt.

Beide functies werden pas geïntroduceerd op de iPhone 3G uit 2008. Dat was ook de eerste iPhone die in Nederland werd verkocht.

Rechtszaak

In de jaren daarna werd de iPhone elk jaar populairder, en begonnen andere smartphonemakers ook smartphones uit te brengen die voornamelijk uit een touchscreen bestonden. Meest succesvol werd Samsung met zijn Galaxy-toestellen.

Apple klaagde het Zuid-Koreaanse bedrijf prompt aan wegens patentschending. In 2012 werd Samsung veroordeeld tot een boete van 1 miljard dollar, maar dat bedrag werd door andere rechtbanken verlaagd. Uiteindelijk zette het Amerikaanse Hooggerechtshof een streep door de hele schadevergoeding. De zaak moet nu opnieuw worden beoordeeld door een lagere rechtbank en loopt dus nog steeds.

In heel 2016 werden meer dan 200 miljoen iPhones verkocht. Zakenblad Fortune riep Apple in dat jaar uit tot meest winstgevende bedrijf van Amerika, gedreven door het blijvende succes van zijn inmiddels iconische smartphones.