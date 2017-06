OnePlus 5 verschijnt volgende week voor 499 euro

De smartphone heeft net als zijn voorganger, de OnePlus 3, een aluminium frame en een scherm van 5,5 inch met full hd-resolutie.

Ditmaal is op de telefoon een dubbele camera op aanwezig. Net als in de iPhone 7 zit hier één groothoeklens en één 'telefotolens' in, die verder ingezoomd is.

De camera's schieten foto's in resoluties van respectievelijk 16 en 20 megapixel. Bij het inzoomen in de camera-app schakelt de software automatisch over van de ene op de andere lens. Volgens OnePlus is ook de autofocus-snelheid en de beeldstabilisatie verbeterd.

Net als in de iPhone 7 is een 'portretmodus' aanwezig, die het mogelijk maakt om op één persoon of object te focussen, terwijl de rest van de foto softwarematig wordt vervaagd. De selfiecamera van de OnePlus 5 heeft een resolutie van 16 megapixel en kan nu ook HDR-beelden schieten bij tegenlicht.

Specificaties

In de OnePlus 5 zit verder een Snapdragon 835, dezelfde chip als in de Galaxy S8 van Samsung en de HTC U11. Een grijs model krijgt 6 GB werkgeheugen en 64 GB opslagruimte, terwijl een zwarte uitvoering 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslagruimte heeft. Dat is evenveel werkgeheugen als veel moderne laptops hebben, en een record voor een smartphone.

De accu heeft een capaciteit van 3.300 mAh, iets minder dan de OnePlus 3T. Door een zuinigere chip zegt OnePlus dat zijn nieuwste toestel het toch minstens net zo lang moet uithouden.

De OnePlus 5 draait op een licht aangepaste versie van Android 7.1.1. Nieuw in de door OnePlus gemaakte skin OxygenOS is onder meer een uitgebreidere camera-app, een speciale leesmodus en de mogelijkheid om 'lange' screenshots van volledige webpagina's te maken.