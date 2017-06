'Samsungs vingerafdrukscanner in scherm zorgt voor ongelijke helderheid'

Het deel van het telefoonscherm waar de vingerafdrukscanner onder zit zou zichtbaar helderder zijn dan de rest van het scherm, zegt een ingewijde tegen Phone Arena.

Mede door die problemen zou de aanstaande Galaxy Note 8 nog geen vingerafdrukscanner in het scherm krijgen. Volgens recente geruchten zou ook de beveiliging van de methode nog te wensen overlaten.

Achter de schermen lijken marktleiders Samsung en Apple een strijd te voeren over wie als eerste een vingerafdrukscanner in het scherm van zijn smartphone bouwt. Door de alsmaar smaller wordende schermranden is er bij nieuwe toestellen nauwelijks meer plaats voor een losse vingerafdrukscanner op de voorkant van de telefoon.

iPhone

Samsung heeft bij zijn Galaxy S8 gekozen voor een vingerafdrukscanner op de achterkant van het toestel. Ook kunnen gebruikers de telefoon ontgrendelen met een iris-scanner aan de voorkant, gezichtsherkenning of een wachtwoord.

De Galaxy Note 8 krijgt in navolging van de S8 vermoedelijk ook zeer dunne schermranden. De telefoon met 6,3 inch scherm wordt naar verwachting in augustus of september aangekondigd.

Ook de nieuwe iPhone wordt vermoedelijk in september onthuld, de productie zou eerder deze maand zijn gestart. Volgens de meest recente gelekte ontwerptekeningen heeft het toestel geen vingerafdrukscanner aan de achterzijde, wat doet vermoeden dat de scanner in het scherm wordt verwerkt.