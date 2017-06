Samsung begint met gebruikerstest stemdienst Bixby

Een selecte groep mensen komt in aanmerking voor de test, meldt Samsung vrijdag in een verklaring. De proef is nog niet gestart, maar zegt op "zeer korte termijn" te beginnen.

Via Bixby kunnen gebruikers de assistent om onder meer informatie vragen. Op de Galaxy S8 zit een speciale knop om de assistent te activeren.

Vertraging

De stemassistent had vanaf de lancering van de Galaxy S8 in april al op het toestel moeten zitten. Dat lukte echter alleen met een Koreaanstalige variant in het thuisland van Samsung.

Eind mei moest ook Engels beschikbaar worden, maar de assistent bleek in die taal nog veel moeite te hebben met grammatica en zinsstructuur. Andere delen van Bixby, waaronder automatische fotoherkenning, waren wel direct actief op de S8.

Wanneer de stemassistent wordt uitgerold naar alle gebruikers is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er een Nederlandstalige variant komt.