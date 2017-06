Volgende iPhone wordt waterdicht en draadloos oplaadbaar

Dat heeft Robert Hwang, topman van Apple-leverancier Wistron, gezegd tegen de Japanse krant Nikkei.

Hwang sprak over het veranderde test- en assemblageproces van de nieuwe iPhone, en klapte toen uit de school over de vernieuwingen. Wistron is een van de twee producenten van de nieuwe iPhone, samen met het eveneens Taiwanese Foxconn.

In de afgelopen jaren is onder Android-telefoons de Qi-standaard voor draadloos opladen ontstaan. Het is niet duidelijk of Apple deze standaard zal ondersteunen en of zijn nieuwe iPhone met bestaande laadapparatuur zal werken.

Thuisknop

Verwacht wordt dat Apple in de herfst een geheel vernieuwde iPhone presenteert, met een scherm dat nagenoeg de volledige voorkant van het toestel bedekt. De thuisknop zou verdwijnen en de vingerafdrukscanner wordt volgens recente geruchten in het scherm verwerkt.

Vermoedelijk brengt Apple ook nog een nieuwe versie van de iPhone 7 op de markt, die qua design onveranderd zal zijn.