KPN en Vodafone laten klanten onderling in hd-voice bellen

Tot nu toe werkte hd-voice enkel tussen klanten van dezelfde provider. Zo konden klanten van KPN en Vodafone al wel met andere gebruikers van hun eigen netwerk bellen over de 3G- of 4G-verbinding, maar niet buiten dat netwerk.

Voor een deel van de klanten van KPN en Vodafone is de verbinding al actief, meldt Telecompaper. De uitrol is nu in gang en binnenkort is het voor alle klanten van beide providers mogelijk om met elkaar in hd-voice te bellen.

Zowel KPN als Vodafone bieden al sinds 2012 hd-voice aan. Bij de techniek wordt er niet via het 2G GSM-netwerk gebeld, maar via 3G of 4G. Daardoor is een hogere geluidskwaliteit mogelijk.

4G-bellen

Op termijn moeten klanten van KPN en Vodafone ook onderling via VoLTE kunnen bellen. Bij die techniek verloopt het gesprek via 4G en gaat het opstarten van telefoongesprekken sneller, is de geluidskwaliteit beter en kunnen mensen tijdens het bellen 4G blijven gebruiken.

KPN zei bij de uitrol van bellen via 4G eind vorig jaar al dat het verwacht dat dat uiteindelijk de nieuwe standaard voor mobiel bellen wordt. Recente iPhones en Android-toestellen bieden ondersteuning voor zowel hd-voice als 4G-bellen.

T-Mobile en Tele2 bieden allebei ook al hd-voice, maar vooralsnog alleen tussen klanten van het eigen netwerk. Het is niet bekend of de providers van plan zijn zich bij KPN en Vodafone aan te sluiten voor onderling bellen met hd-voice.