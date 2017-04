Stemdienst Bixby niet meteen beschikbaar voor Galaxy S8

Dat meldt een woordvoerder van het bedrijf aan The Wall Street Journal. De Engelstalige stemfunctionaliteit van Bixby zou "later in de lente" worden uitgebracht. Bronnen mikken op uiterlijk eind mei.

Bixby is Samsung’s concurrent voor Google Now, Alexa en Siri. Gebruikers kunnen de assistent vragen om informatie, of kaarten bekijken met daarop app-specifieke data. De Galaxy S8-smartphone heeft een speciale knop om Bixby te activeren.

Hoewel de stemfunctie van Bixby niet zal werken, zullen andere functies van de virtuele assistent wel op dag één te gebruiken zijn op de nieuwe smartphone.

Het bedrijf heeft geen reden gegeven voor de vertraging. Volgens bronnen zou de Engelse stemfunctie nog niet zo goed als de Koreaanse spraakoptie functioneren. Het bedrijf zou daarom langer nodig hebben om dit te verbeteren.

De Galaxy S8 wordt vanaf 28 april in Nederland verkocht. Een Nederlandse spraakfunctie voor Bixby is nog niet aangekondigd.