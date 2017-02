Apple gaat iPhones in India maken

Dat stelt Priyank Kharge, de minister van ICT in de Indiase deelstaat Karnataka. "Apples iPhones gaan gemaakt worden in Bangalore en worden in het binnenland verkocht", aldus Kharge volgens Bloomberg. De productie moet in april van start gaan.

De iPhone-productie kan verkoopaantallen in India verhogen. Winkels in het land zijn verplicht om minstens 30 procent van de aangeboden producten uit India te halen. De regeling werd in juni tijdelijk geschrapt voor buitenlandse retailers.

Door de iPhone in Bangalore te fabriceren, valt de smartphone ook onder de wettelijk verplichte 30 procent van winkelproducten. Het zou Apple in staat stellen om eigen winkels in India te openen, zonder problemen te hebben met lokale wetgeving.

De iPhone heeft een relatief klein marktaandeel in India. Slechts 2 procent van de verkochte telefoons in het land is een iPhone. Het land heeft naar schatting 1,25 miljard inwoners.

Volgens Kharge zal de Indiase overheid helpen als Apple meer fabrikanten in het land wil benaderen, maar is er niet gesproken over verdere praktische voordelen voor het bedrijf. Volgens eerdere geruchten wilde Apple belastingvoordelen in het land krijgen.