Brussel bereikt akkoord over roamingtarieven providers

Dat heeft het Europees Parlement bekendgemaakt. De overeenkomst werd op dinsdagavond bereikt.

Europese providers mogen vanaf 15 juni 2017 consumenten geen extra kosten meer rekenen voor bellen, sms’en en internetten in andere landen. De bedrijven moeten de kosten wel onderling met elkaar verrekenen. De overeenkomst bepaalt wat providers elkaar hier maximaal voor mogen vragen.

De onderhandeling over de groothandelstarieven was één van de laatste stappen voor het afschaffen van roaming in de Europese Unie. "Alle onderhandelingen zijn nu klaar, waardoor we kunnen bieden wat we hebben beloofd", aldus Europarlementslid Miapetra Kumpula-Natri.

"De overeengekomen maximumtarieven verzekeren dat operators efficiënt te werk kunnen gaan in Europa, terwijl de prijzen laag genoeg liggen om concurrentie niet in de weg te zitten."

Minder in 2022

Voor een telefoongesprek kan maximaal 3,2 cent worden gerekend. Een sms-bericht naar andere Europese landen kost providers maximaal 1 cent.

De maximumprijs voor internetverbruik zal voor providers de komende jaren dalen. Vanaf 15 juni 2017 mag hier maximaal 7,75 euro per gigabyte voor worden gerekend. Dit bedrag komt ieder jaar lager te liggen, tot 2,5 euro in 2022.

Het bereikte akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en een industriecomité.

Lagere tarieven

Vertegenwoordigers van EU-lidstaten bereikten eerder een ander akkoord, waarin hogere tarieven werden gehanteerd. Toen werd voorgenomen 10 euro per gigabyte ter betalen. Zuid-Europese landen wilden de tarieven niet teveel verlagen, omdat daar tijdens vakanties veel wordt verdiend aan roaming.

Hoewel providers niet langer extra roamingkosten bij klanten mogen opleggen, zouden de bedrijven volgens critici dan een manier moeten vinden om hoge groothandelstarieven te compenseren. Dat zou effect kunnen hebben op abonnementsprijzen.