iPhone-verkopen op recordhoogte na drie tegenvallende kwartalen

Het vierde kwartaal is steevast het sterkste kwartaal van het jaar voor Apple. Ook nu is dat weer het geval meldt het bedrijf in zijn kwartaalcijfers.

De iPhone-verkopen waren in de maanden oktober, november en december met 78,3 miljoen exemplaren 5 procent hoger dan de 75,9 miljoen verkochte iPhones in het vierde kwartaal van 2015. Toch volgt die piek na een verder tegenvallend 2016, waarin Apple in de eerste drie kwartalen minder iPhones verkocht dan een jaar eerder.

Recordomzet

Apple draaide dankzij die sterke iPhone-verkopen een recordomzet van 78,3 miljard dollar, 3 procent hoger dan de 75,9 miljard in het vierde kwartaal van 2015. De winst kwam in het vierde kwartaal op 17,9 miljard dollar, een jaar eerder was dat nog 18,4 miljard dollar. De winst valt lager uit door hogere verkoopkosten en meer investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

De omzet in belangrijke markt China daalt wel opnieuw, net als het vorige kwartaal. Apple draaide in China een omzet van 16,2 miljard dollar, waar dat een een jaar eerder nog 18,4 miljard dollar was; een daling van 12 procent. In Europa groeide de omzet met 3 procent, in de VS met 9 procent en in Japan met 20 procent.

Groei in diensten

Apple heeft de groeicijfers ook te danken aan stijgende inkomsten uit diensten, zoals iCloud, Apple Music en de App Store. Daar draaide het bedrijf een omzet van 7,2 miljard dollar mee, een groei van 18 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Het aantal verkochte Macs groeide met 1 procent naar 5,4 miljoen exemplaren. Het record ligt op 5,7 miljoen Macs, in het derde kwartaal van 2015. Apple onthulde in oktober een vernieuwde MacBook Pro.

De iPad-verkopen blijven echter dalen, zoals ze al sinds eind 2013 doen. Apple verkocht het afgelopen kwartaal 13 miljoen tablets, een jaar eerder waren dat er nog 16,1 miljoen; een daling van 19 procent. Het iPad-verkooprecord was in het vierde kwartaal van 2013, toen Apple 26 miljoen iPads verkocht.

Onbekend recordaantal horloges

De omzet over de producttak 'overig', waar onder meer de Apple Watch, Apple TV en accessoires onder vallen, daalde met 8 procent ten opzichte van een jaar eerder. De tak was goed voor een omzet van 4 miljard dollar.

Volgens Apple zijn er een recordaantal Apple Watches verkocht. Hoeveel dat er zijn is niet bekend: het bedrijf houdt de verkoopcijfers van zijn smartwatch vooralsnog geheim. In december zei Apple-CEO Tim Cook ook al dat er in het feestdagenseizoen een recordaantal Apple Watches waren verkocht.