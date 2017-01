Podcast: Waarom de Note 7 ontvlamde en hoe Samsung verder gaat

Klik hier om de aflevering als mp3 te downloaden (13 MB) of luister hieronder via Soundcloud.

Het is ook mogelijk om je te abonneren op de podcast via iTunes of met deze RSS-feed via andere podcast-apps. Lees hier hoe dat precies werkt en bekijk de lijst met beste podcasts van het internet.

Beluister de podcast:

Galaxy Note 7

Deze week maakte Samsung eindelijk bekend wat we al wisten: de Galaxy Note 7 kon ontploffen door een fout in de batterij. Nieuw detail was dat er twee verschillende problemen met twee verschillende accu's waren. In onze podcast bespreken we de oorzaken en de gevolgen voor Samsung.

Kwartaalcijfers

Ondanks het debacle rond de Note 7 presenteerde Samsung positieve kwartaalcijfers. De mobiele tak wist 2,5 miljard euro winst te maken en herpakt zich na één matig kwartaal weer. Ook het bedrijf als geheel draait goed. Hoe kan het dat Samsung zo weinig last heeft van een ontploffende telefoon die uiteindelijk volledig uit de handel is gehaald?

Galaxy S8

Alsof er nog niet genoeg rond Samsung gebeurd was, lekte deze week ook nog voor het eerst foto's uit van de Galaxy S8 inclusief de volledige specificaties. De S8 lijkt geen fysieke thuisknop meer te krijgen en kan daardoor uitgerust worden met een groter scherm. De S8 komt in een 5,8 en 6,2 inch-formaat. We bespreken alle gelekte details en de verwachtingen rond de nieuwe smartphone.

Alle voorgaande afleveringen van De week van NUtech zijn hier te vinden. Heeft u nog geen podcast-app? Bekijk dan onze lijst met de vijf beste podcast-apps voor iOS en Android.