Eerste beelden en specificaties Samsung Galaxy S8 gelekt

De Amerikaanse website Venturebeat heeft de hand weten te leggen op een foto waarop de voorkant en achterkant van het toestel te zien is. Het scherm is aan de zijkanten gebogen.

Uit de beelden is bovendien op te maken dat het toestel geen fysieke thuisknop meer heeft. Het scherm is daardoor groter dan bij de voorganger, de Galaxy S7. Aan de achterzijde is een vingerafdrukscanner die kan worden gebruikt om het toestel te ontgrendelen.

Er zouden twee versies op de markt komen: een met een scherm van 5.8 inch en een grotere met een scherm van 6.2 inch. In beide gevallen gaat het om een QHD Super AMOLED-scherm dat 83 procent van de voorkant van het toestel beslaat.

Processor

De smartphones hebben een Qualcomm Snapdragon 835 of een Samsung Exynos-processor. Daarmee is de S8 11 procent sneller dan S7, maar ook 20 procent energiezuiniger.

De 'standaard' versie van de S8 heeft een batterij met een capaciteit van 3000 mAh, terwijl het grotere model is uitgerust met een 3500 mAh-batterij.

Geheugen

Daarnaast komt het nieuwe toestel met 4 GB werkgeheugen en een opslagcapaciteit van ten minste 64 GB, uitbreidbaar tot 265 GB met microSD.

De S8 wordt opgeladen via de USB-C-poort en is voorzien van een 3.5 mm koptelefoonaansluiting. De camera is ten opzichte van de S7 niet veranderd. Het gaat aan de voorkant om een 8-megapixelcamera en aan de achterkant om een camera van 12 megapixel.

Het kleine model wordt naar verluidt voor 799 euro verkocht. Het grotere model is honderd euro duurder.