Klantengroei Tele2 zet door bij stabiele omzet

Dat heeft de Zweedse provider donderdag bekendgemaakt bij de presentatie van zijn kwartaalresultaten (pdf).

Er kwamen 55.000 mobiele klanten bij voor Tele2, waardoor voor het eerst de grens van 1 miljoen werd doorbroken. De groei was ongeveer gelijk aan die in de twee voorgaande kwartalen.

De omzet bedroeg in Nederland 1,58 miljard Zweedse kroon (167 miljoen euro) en er werd een brutoverlies van omgerekend 2,4 miljoen euro genoteerd. Volgens Tele2 komt dat onder meer door een voorziening in een dispuut, waar verder geen details over worden gegeven. Zonder de stroppenpot was een kleine plus genoteerd.

Afschrijving

Vorig kwartaal zag Tele2 zich genoodzaakt een flinke afschrijving te doen over de Nederlandse activiteiten. De provider gaf daar geen details over, maar erkende hiermee dat de Nederlandse tak minder goed presteerde dan werd verwacht.

Eind 2015 opende Tele2 zijn eigen 4G-netwerk in Nederland, nadat het eerder alleen actief was als 'virtuele provider' op het netwerk van T-Mobile. Het bedrijf adverteert met grote databundels voor relatief lage prijzen.

Tele2 als geheel zag zijn omzet in het vierde kwartaal sterk stijgen naar 8,2 miljard kroon (867 miljoen euro), 18 procent hoger dan een jaar eerder. Met name in Kazachstan was sprake van forse groei en ook de afdeling in thuisland Zweden boert goed. Er werd wel een klein nettoverlies genoteerd, volgens Tele2 vooral door eenmalige reorganisatiekosten.