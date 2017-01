LG ziet verlies groeien door zwakke smartphoneverkopen

Op een omzet van 14,8 biljoen won (11,8 miljard euro) werd een nettoverlies van omgerekend 207 miljoen euro gedraaid, zo maakte LG woensdag bekend (pdf).

Het gaat al langer slecht met de smartphonetak van LG en ook in voorgaande kwartalen werd hierop een fors verlies gedraaid. Het bedrijf noemt de verkopen van zijn vlaggenschip G5 ook "zwak", al stelt LG dat de nieuwe V20 het wel goed doet. Dat toestel is niet in Nederland verkrijgbaar.

In totaal verkocht LG in het vierde kwartaal nog 14,1 miljoen smartphones, 8 procent minder dan een jaar eerder. In heel 2016 verkocht het bedrijf nog 55 miljoen toestellen, bijna 5 miljoen minder dan een jaar eerder.

LG zegt te verwachten dat de concurrentie op smartphonegebied volgend jaar alleen nog maar zal toenemen, en dat consumenten steeds kritischer worden over de kwaliteit en functionaliteit van telefoons. Om weer winstgevend te worden wil het bedrijf een succes maken van zijn volgende vlaggenschip G6, en bovendien een goedkoper "megahitmodel" uitbrengen.

Concurrentie

De televisietak van LG zag zijn verkopen licht groeien ten opzichte van vorig jaar, maar de winstgevendheid nam af. Volgens het bedrijf komt dat door hogere marketing- en productiekosten.

De afdeling van LG die auto-onderdelen zoals accu's maakt, is in het afgelopen jaar snel gegroeid. De omzet in het vierde kwartaal van 2016 (bijna 700 miljoen euro) lag 67 procent hoger dan een jaar eerder. Ook dit onderdeel is echter nog verliesgevend, door investeringen in onderzoek.

In 2017 denkt LG zijn verliezen te kunnen beperken, al zegt het bedrijf niet of het helemaal uit de rode cijfers verwacht te komen.