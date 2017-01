Apple opnieuw aangeklaagd om gebrek aan automodus

Julio Ceja, een inwoner van Orange County in Californië, wil geen schadevergoeding van Apple, maar wil het bedrijf er wel toe dwingen om iPhones direct te vergrendelen als ze in de auto worden gebruikt.

Doet het bedrijf dat niet, dan moet de verkoop van iPhones in de staat worden verboden, vindt hij. Ceja wil zijn zaak 'class-action'-status geven, vertelt hij dinsdag aan The Guardian. Zo wil hij ervoor zorgen dat alle inwoners van Californië zich als potentieel slachtoffer bij de zaak kan voegen.

"De levens van al deze inwoners komen dagelijks in gevaar omdat Apple geen blokkeerstand aan zijn iPhones toevoegt", zegt Ceja. Hij wijst erop dat Apple wel een patent heeft op zijn vergrendelmethode. Volgens Ceja is het nalatig van Apple dat het bedrijf deze technologie niet in de praktijk toepast.

Tweede zaak

In het patent omschrijft Apple hoe sommige functies van elektronica geblokkeerd kunnen worden als gebruikers achter het stuur zitten. Het gaat dan bijvoorbeeld om sms'en en videobellen.

In het patent wordt niet exact gespecificeerd hoe het onderscheid moet worden gemaakt tussen een bestuurder en passagier van een auto. Er wordt een "omgevingsanalyse" omschreven, waaruit moet blijken of iemand achter het stuur zit of in een bijrijdersstoel.

Onlangs kreeg Apple al te maken met een vergelijkbare rechtszaak rond het gebruik van FaceTime in de auto. Ook toen wezen de aanklagers, een echtpaar wiens vijfjarige dochtertje bij een ongeluk om het leven kwam, erop dat Apple zijn patent niet in de praktijk heeft gebracht. Apple heeft op geen van beide zaken gereageerd.