'Eerste afbeelding LG G6 uitgelekt'

Een eerste afbeelding van het toestel is maandagnacht online gezet door de doorgaans betrouwbare techsite The Verge. Verwacht wordt dat de G6 op 26 februari officieel wordt aangekondigd.

Op de afbeelding is te zien dat de G6 afgeronde schermhoeken krijgt, maar dat wel is gekozen voor een display zonder buiging erin.

De schermrand is erg dun: in totaal zou het scherm zelf meer dan 90 procent van de voorkant in beslag nemen. Naar verluidt is ook Samsung van plan om de schermranden in zijn Galaxy S8 flink te verkleinen.

Niet modulair

Eerder werd al bekend dat LG met de G6 afstap van het modulaire ontwerp dat in de G5 werd gebruikt. De accu is daarom niet meer vervangbaar. Daarentegen krijgt de G6 wel een koptelefooningang en is hij volgens The Verge ook waterdicht.

Vermoedelijk houdt het toestel een vingerafdrukscanner aan de achterkant en zitten daar ook weer twee camera's. De G5 werd voorzien van een 'normale' camera en een camera met een groothoeklens.

Volgens een bron van Forbes zal LG in de G6 gebruikmaken van de Snapdragon 821-chip, die vorig jaar al verscheen. Reden daarvoor zou zijn dat de Snapdragon 835 voorlopig alleen aan Samsung wordt geleverd voor gebruik in de Galaxy S8. Pas na de verschijning van dat toestel, vermoedelijk in april, kunnen andere fabrikanten ermee aan de slag.