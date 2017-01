iPhone-fabrikant overweegt Apple-schermfabriek in VS

Foxconn-CEO Terry Gou zei dat tegen verslaggevers van de Nikkei Asian Review. Volgens Gou is door een toenemende vraag naar grotere beeldschermen een fabriek in de VS een betere oplossing dan de schermen uit China te laten komen.

Foxconn zou in samenwerking met Apple 7 miljard dollar (6,5 miljard euro) willen investeren in zo'n Amerikaanse fabriek. Daarnaast heeft Foxconn volgens Gou plannen voor een spuitgietfabriek in de Amerikaanse staat Pennsylvania.

Een Foxconn-startup voor interactieve schermen in Canada zou volgens Gou ook naar de VS kunnen verhuizen, nu de Amerikaanse president Trump zegt de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst opnieuw te willen onderhandelen.

Amerikaanse importheffing

Trump beloofde tijdens zijn campagne en in zijn beëdigingsspeech om buitenlandse banen terug naar de VS te brengen. Dat wil hij onder meer voor elkaar krijgen door de importheffing op producten uit China fors te verhogen, waardoor relatief duurdere productie in de VS toch aantrekkelijker wordt.

Toch maakt Gou zich zorgen over de hogere prijs die in de VS geproduceerde producten krijgen. "In de toekomst betalen [Amerikanen] misschien 500 dollar meer voor in de VS gemaakte producten, maar die werken niet per se beter dan telefoons van 300 dollar", aldus Gou.

Daarom blijft Foxconn ook in China investeren. "China is 's werelds grootste markt, en waarom zouden we 's werelds grootste markt afwijzen?", vroeg Gou zich hardop af. De Chinese fabriek van Foxconn produceert jaarlijks ruim 100 miljoen iPhones.