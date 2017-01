Twee verschillende accuproblemen achter brandgevaar Note 7

Dat zei Samsung-topman Dong Jin Koh maandag tijdens een persconferentie waarbij de onderzoeksresultaten naar het brandgevaar van de telefoon bekend werden gemaakt. Daarnaast zei de topman dat de Galaxy S8 later dan verwacht wordt aangekondigd.

De conclusies van het onderzoek van Samsung lekten vrijdag al uit. De Amerikaanse krant de Wall Street Journal meldde toen op basis van ingewijden dat de accu van de Galaxy Note 7 niet goed in de behuizing van het toestel paste. Volgens Samsung ligt de fout echter bij de fabricage van de twee typen batterijen die in de Note 7 zijn gebruikt.

Twee fouten

Zowel de eerste serie Note 7-toestellen als een vervangende lichting met andere batterijen hadden beiden last van een eigen probleem. Bij de eerste serie met batterij A was er door de kromming van de rechterbovenhoek van de batterij-behuizing een afbuiging van de negatieve elektrode, wat kon zorgen voor kortsluiting. Batterij B in de vervangende lichting toestellen had een verkeerde lasnaad en in sommige gevallen ontbrak de isolatietape waardoor een accu in de opening kon komen, ook met kortsluiting tot gevolg.

Samsung stelt dat het de afgelopen maanden elk aspect van de Galaxy Note 7 heeft onderzocht. Bij het grootschalige onderzoek waren ongeveer 700 werknemers van Samsung betrokken. Zij analyseerden samen meer dan 200.000 toestellen en ruim 30.000 batterijen. Het bedrijf schakelde ook drie objectieve onderzoeksbureaus in om naar de incidenten te kijken.

Verantwoordelijk

Het bedrijf zegt dat het de verantwoordelijkheid neemt voor het niet signaleren van de problemen die zijn voortgekomen uit het batterijontwerp en het productieproces.

Om ervoor te zorgen dat soortgelijke problemen nog eens voorkomen heeft Samsung het veiligheidsprotocol uitgebreid. "De lessen die we de afgelopen maanden hebben geleerd, zijn nu diep in onze processen en onze cultuur verankerd", aldus Samsung.

Terugroepactie

Samsung besloot naar aanleiding van de accuproblemen om de Galaxy Note 7 volledig uit productie te nemen en alle geleverde exemplaren terug te roepen. In de Verenigde Staten zijn inmiddels 96 procent van alle Note 7-exemplaren weer ingeleverd.

Volgens de Amerikaanse telecomprovider Verizon zijn er echter nog steeds duizenden toestellen in gebruik, ondanks uitgebrachte softwareupdates die de Note 7 onklaar maken, meldt Fortune. Om verder gebruik te voorkomen, heeft Verizon besloten voortaan alle uitgaande gesprekken die gebruikers voeren automatisch door te schakelen naar de klantenservice van het bedrijf.

Galaxy S8 komt later

Samsung-topman Dong Jin Koh zei na de persconferentie tegen Reuters dat de Galaxy S8 niet eind februari tijdens Mobile World Congress in Barcelona wordt gepresenteerd. In vorige jaren onthulde Samsung zij nieuwe Galaxy S-modellen wel altijd tijdens dat evenement.

Het is niet duidelijk of het toestel door de verscherpte batterijcontroles is vertraagd. Samsung geeft geen indicatie voor wanneer het toestel wel gepresenteerd wordt.