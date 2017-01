'Virtuele assistent van Samsung doorzoekt omgeving via camera'

Dat blijkt uit informatie in handen van Sammobile. Met beeldherkenning zoekt de assistentsoftware naar objecten en tekst, waarna hier online informatie bij wordt gezocht. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk een stoel in een woonkamer online snel aan te schaffen.

De tekstherkenning van de software stelt de Galaxy S8 in staat om woorden in de echte wereld te digitaliseren. Het is onduidelijk wat de assistent hier exact mee zal doen. Google biedt in zijn Translate-app een vergelijkbare functie om ter plekke teksten te vertalen.

Het zou nog onduidelijk zijn of de beeldherkenning meteen in Bixby aanwezig zal zijn. Op het moment is de functie nog in ontwikkeling. Volgens Sammobile bestaat er een kans dat Samsung op het laatste moment besluit er geen gebruik van te maken.

De Galaxy S8 wordt volgens bronnen eind maart of in april aangekondigd. Het toestel zou een volledig dekkend scherm aan de voorkant krijgen.