HTC brengt in 2017 fors minder smartphones op de markt

In een gesprek met Engadget vertelt Chialin Chang, hoofd van de smartphonetak bij HTC, dat het bedrijf dit jaar zes tot zeven toestellen zal introduceren.

In 2016 bracht HTC nog twaalf verschillende modellen op de markt. Door minder verschillende smartphones te maken, kan HTC zich volgens Chang beter focussen op de belangrijke onderdelen van die telefoons.

Verkoopcijfers

Sony koos er eerder voor om ook minder verschillende modellen uit te brengen om meer focus aan te brengen bij de smartphonetak.

HTC kampt de afgelopen jaren met tegenvallende verkoopcijfers die zorgen voor financiële druk bij het bedrijf. Vooral concurrenten Samsung en Apple zitten in de weg aan de bovenkant van de markt terwijl Chinese concurrenten zoals Huawei ook marktaandeel afsnoepen.

HTC 11

Donderdag onthulde HTC nog de HTC U Ultra en U Play, twee high-end-modellen die in maart in de verkoop gaan. Daarnaast komen dus nog vier of vijf smartphones uit. Volgens Chang zullen er nog "een paar"Â Desire-toestellen verschijnen in het betaalbare segment.

Het vlaggenschip van 2016 was de HTC 10, maar Chang stelt dat er geen HTC 11 komt. Het toestel wordt in ieder geval niet zo genoemd. Waarschijnlijk krijgt de HTC 10 later dit jaar wel in een andere vorm een opvolger.