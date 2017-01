HTC onthult smartphone met twee schermen en slimme assistent

De telefoon werd op donderdag door het bedrijf aangekondigd.

De telefoon heeft boven het gebruikelijke beeldscherm een tweede, kleiner display. Hierop kunnen bijvoorbeeld notificaties of weerupdates worden getoond. Concurrent LG had in de V10 en V20 een vergelijkbare balk boven het scherm.

De telefoon moet op termijn leren welke notificaties belangrijk zijn voor een gebruiker, zodat alleen die op het bovenscherm worden getoond. Omdat het kleinere scherm alleen oplicht bij de berichten, wordt er volgens HTC minder energie verbruikt.

Het bedrijf brengt twee versies van de telefoon op de markt. De HTC U Ultra krijgt een 5,7 inch-scherm. De goedkopere U Play krijgt een kleiner 5,2 inch-scherm en zal van slechts één display worden voorzien.

Het bedrijf heeft de geluidspoort onderop het toestel verwijderd. Daarmee volgt HTC het voorbeeld van onder andere Apple, dat op de audio-aansluiting op de iPhone 7 wegliet.

Gebruikers kunnen U-Sonic-oordoppen van HTC aansluiten, die zich volgens het bedrijf aanpassen op de audiosmaak van de drager. Volgens HTC wordt er een soort sonarpuls gebruikt om de binnenkant van de oren te analyseren.

Assistent

De nieuwe HTC-smartphone heeft een ingebouwde assistent, die met behulp van kunstmatige intelligentie suggesties doet. Als de telefoon ziet dat er een afspraak in de agenda staat terwijl er files staan, wordt voorgesteld om eerder te vertrekken.

De assistent adviseert ook wanneer het toestel opgeladen moet worden of als de gebruiker warme kleding aan moet trekken. De assistent lijkt vooral met notificaties advies te bieden, in plaats van met stemcommando's zoals bij Google now of Apples Siri.

Vier ingebouwde microfoons moeten stemherkenning accurater maken op de telefoon. Daarnaast is het mogelijk voor een gebruiker om met het geluid van zijn of haar stem de smartphone te ontgrendelen. Deze functie zit op het moment al in Android verwerkt.

De HTC U Play en U Ultra worden vanaf 2 maart verkocht in Nederland. Een Nederlandse prijs is nog niet bekendgemaakt, maar in de Verenigde Staten wordt de U Ultra voor 749 dollar (705 euro) aangeboden.