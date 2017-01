Huawei P10 en P10 Plus verschijnen in de lente

Dat heeft topman Yu Chengdong gezegd in gesprek met het Chinese persbureau Xinhua, meldt de site MyDrivers.

Beide telefoons zullen worden voorzien van de stemassistent Alexa van Amazon, zegt Yu. Afgelopen week werd in de VS ook een versie van de Huawei Mate 9 met die assistent aangekondigd, maar die telefoon komt niet in Nederland uit. Het is onduidelijk of Nederlandse exemplaren van de P10 wel Alexa zullen bevatten.

De telefoons, die volgens geruchten formaten van 5,2 en 5,5 inch hebben, zullen in ieder geval ondersteuning bieden voor het virtualrealityplatform Daydream van Google. Vooralsnog zijn er in Nederland geen Daydream-telefoons op de markt en is de headset van Google hier ook niet te koop.

Specificaties

Naar verluidt worden de P10 en P10 Plus voorzien van de snellere Kirin 965-processor, minstens 4 GB geheugen, een nieuwe camera die mede is ontwikkeld door Leica en technologie om de toestellen extra snel op te laden.

De schermen van de smartphones zouden zijn gebogen, zoals in de recente Edge-telefoons van Samsung. Ook krijgt de P10 mogelijk een klein schermpje dat altijd aan blijft, om bijvoorbeeld de tijd en accustatus te tonen.

Vermoedelijk worden de nieuwe smartphones onthuld tijdens het Mobile World Congress, eind februari in Barcelona.