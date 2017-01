Apple-fabrikant Foxconn boekt voor het eerst sinds 1991 lagere omzet

Dat blijkt uit gepubliceerde jaarcijfers van het bedrijf in handen van Nikkei. Foxconn fabriceert producten voor meerdere technologiebedrijven, waarvan Apple de grootste klant is. Ongeveer de helft van alle omzet bij Foxconn is afkomstig van Apple.

De daling in omzet zou mogelijk te wijten zijn aan de lagere omzet van Apple in 2016. Het bedrijf zag de verkoop van de iPhone afgelopen jaar meerdere malen fors dalen.

Eind 2016 beweerden bronnen dat de productie van de iPhone 7 werd teruggeschroefd in verband met tegenvallende verkopen. In december zag Foxconn zijn omzet echter stijgen met 9,87 procent ten opzichte van december 2015.

Analist Vincent Chen van Yuanta Investment Consulting verwacht dat de omzet van Foxconn in 2017 zal groeien met 5 tot 10 procent, deels door de stijgende vraag naar de iPhone 8.

Geruchten wijzen er op dat Apple de productie van de iPhone op termijn naar andere locaties wil verhuizen. Zo zou het bedrijf in gesprek zijn met India over mogelijke financiële voordelen bij productie in het land. Tegelijkertijd zijn er geruchten over de productie van iPhones in de Verenigde Staten.