T-Mobile introduceert abonnement met onbeperkt data en bellen

Go Unlimited EU is een tweejarig abonnement voor 35 euro per maand, maakt T-Mobile maandag bekend. Bellen en sms'en binnen de Europese Unie is daarbij ook onbeperkt. Datagebruik is dat tot zestig dagen bij de EU.

Het abonnement is vanaf 16 januari af te sluiten voor zowel consumenten als bedrijven. CEO Martin Knauer van T-Mobile noemt het nieuwe abonnement een "geduchte concurrent voor wifi".

Na zestig dagen onbeperkt data in de EU, krijgen gebruikers van de dienst 10 GB per maand in het abonnement. Naast het Go Unlimited EU-abonnement biedt T-Mobile een abonnement aan dat ook in de Verenigde Staten kan worden gebruikt.

Voor het onbeperkte datagebruik krijgen klanten vanaf de start 5 GB beschikbaar. Daarna kunnen klanten telkens gratis 'aanvullers' van 1 GB activeren.