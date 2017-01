'Nieuwe HTC-telefoon deelt naam met VR-bril Vive'

De video werd op Twitter gedeeld door technologiejournalist Evan Blass, die onder de gebruikersnaam Evleaks vaker nog niet aangekondigde smartphones naar buiten bracht. Volgens Android Authority verscheen de video in juni 2016 voor het eerst op het kanaal van videomaker Shaun Saperstein, maar is hij tot op heden onopgemerkt gebleven.

Details over de Vive-telefoon zijn verder nog onbekend. HTC heeft de pers uitgenodigd voor een evenement op 12 januari, waarop het toestel wellicht zal worden aangekondigd.

De video verwijst ook naar de mogelijkheid om de buitenkant van de telefoon vrij aan te passen. Zo is het mogelijk om de kleur en het materiaal van de behuizing te personaliseren.

Het gebruik van de Vive-naam kan er op wijzen dat de smartphone zich op virtual reality zal richten. Google ging afgelopen jaar van start met het VR-platform Daydream, waarbij Android-telefoons in speciale headsets geplaatst kunnen worden.

Vegen

Een tweede, recentere video van Saperstein laat een speciale interface zien voor HTC-telefoons, waarbij het mogelijk is om over de zijkant van de telefoon te vegen. Op deze manier is het mogelijk om apps te starten zonder een vinger in een andere positie te plaatsen.

Het is onduidelijk of deze interface ook door HTC gebruikt zal worden in de vermeende HTC-telefoon, of dat het een conceptvoorstel voor intern gebruik betreft.