LG stapt met vlaggenschipmodel G6 weer af van modulatie

Daarom gaat LG met de G6 niet of minder voor modulatie, vertelt LG aan de Wall Street Journal. De G5 was uit te breiden met diverse accessoires als een grotere batterij of een cameragreep of een betere luidspreker. Maar de smartphone kampte met tegenvallende verkopen. Veel mensen zouden bovendien niet of nauwelijks van module wisselen na de aanschaf van het toestel.

LG wil de G6 "binnenkort" gaan introduceren, aldus LG’s chef techniek Skott Ahn op gadgetbeurs CES. Dat zou kunnen betekenen dat de smartphone op het Mobile World Congress in Barcelona in februari onthuld wordt, hoewel LG ook nog andere data zou overwegen.

De G6 zou ongeveer evenveel als de G5 moeten gaan kosten. In Nederland ging de G5 bij de verkoop voor tussen de 650 en 700 euro over de toonbank.