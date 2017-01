Asus toont smartphone die virtual- en augmentedreality ondersteunt

Het apparaat is aangekondigd door de fabrikant tijdens de CES-beurs in Las Vegas. Het is de eerste Android-smartphone die de virtualreality- en augmentedreality-platformen van Google ondersteunt. En pas de tweede smartphone die gebruikmaakt van Tango, naast de Phab Pro van Lenovo.

De Asus Zenfone AR beschikt over een scherm van 5,7-inch, waardoor die in de categorie phablet valt. Ondanks het feit dat het scherm iets groter is dan het scherm van bijvoorbeeld de Google Pixel XL, die eveneens Google Daydream ondersteunt, past het apparaat wel in de Daydream VR-headset. Die headset is nog niet verkrijgbaar in Nederland.

Onder de motorkap zit 6 GB aan werkgeheugen, evenals de Snapdragon 821-processor van Qualcomm. Verder draait het systeem op Android 7.0 Nougat en is er een camera van 23 megapixel aanwezig. Daarnaast zijn er ook camera's voor het meten van diepte en tracken van bewegingen.

Het toestel moet in het tweede kwartaal van 2017 uitkomen. Onduidelijk is of dit ook voor Nederland gaat gelden, aangezien Asus niet altijd de Zenfone-toestellen naar Nederland brengt.

