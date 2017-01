'Samsung werkt toch aan Galaxy Note 8'

De algemene verwachting was daarna dat Samsung de besmette Galaxy Note-merknaam in de mottenballen zou doen. Maar volgens de Koreaanse nieuwssite Business Korea is niets minder waar.

"De Galaxy Note 7 was heel populair voordat er berichten over ontploffende exemplaren de ronde deden", citeert de site een anonieme werknemer van Samsung. Daarom wil het bedrijf in de tweede helft van 2017 de Galaxy Note 8 uit gaan brengen.

De Galaxy Note 8 zal zich onder meer richten op virtual reality. Daarvoor moet het toestel voorzien worden van een 4K-scherm en komt er een nieuwe versie van virtualrealitybril Gear VR.

Ook zal de Galaxy Note 8, net zoals voor de Galaxy S8 verwacht wordt, voorzien worden van Samsungs in ontwikkeling zijnde digitale assistent Bixby.

Samsung zou verder van plan zijn om de oorzaak van de Galaxy Note 7-problemen midden januari bekend te maken. Het onderzoek naar de brandgevaarlijke telefoon zou inmiddels zijn afgerond.