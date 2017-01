'Samsung Galaxy S8 kan worden gebruikt als desktop'

Ook kan het toestel worden verbonden met een toetsenbord en muis, blijkt uit een slide van een presentatie die is uitgelekt aan All About Windows Phone. Samsung heeft zelf nog niets losgelaten over de S8.

Op de slide is een smartphone te zien die met een getekende lijn is verbonden met een monitor. Op die monitor is een Android-versie afgebeeld met daarin losse vensters van apps, zoals bij Windows gebruikelijk is.

De slide zou gebruikt worden voor een interne presentatie bij Samsung. Het is daardoor mogelijk dat het een concept betreft waarvan niet zeker is of die wordt uitgewerkt.