T-Mobile moet stoppen met muziekstreaming buiten bundel

Als T-Mobile niet stopt met het aanbieden van de dienst, wordt er per dag een dwangsom van 50.000 euro opgelegd, stelt de ACM vrijdag. Dit kan oplopen tot een maximum van 500.000 euro.

T-Mobile zegt echter in beroep te gaan tegen het oordeel. Dan wordt de dwangsom opgeschort totdat de rechter een oordeel velt.

Netneutraliteit

Volgens de ACM is de dienst van T-Mobile in strijd met wetgeving over netneutraliteit. Daarnaast zou Datavrije Muziek schadelijk zijn voor de concurrentie onder internetdiensten.

T-Mobile introduceerde de muziekoptie in oktober, zodat klanten verschillende muziekstreamingdiensten kunnen gebruiken zonder dat er MB's uit hun bundel worden verbruikt. Dat wordt ook wel 'zero-rating' genoemd.

De provider erkende eerder al dat dit in strijd is met de Nederlandse netneutraliteitswet, maar volgens T-Mobile mag zero-rating wel onder de onlangs aangenomen Europese variant. Een rechter zal daar uiteindelijk uitsluitsel over moeten geven.

'Geen verrassing'

T-Mobile zegt verder dat zijn dienst geen oneerlijke concurrentie creëert voor muziekdiensten: "Datavrije Muziek staat open voor iedere muziekstreamingdienst, en elke dienst kan zich kosteloos en zonder beperkende voorwaarden daarop aansluiten", aldus het bedrijf in een verklaring.

Volgens de provider is het besluit van de ACM "niet een verrassing". De waakhond waarschuwde eerder al dat Datavrije Muziek in strijd met de netneutraliteit lijkt te zijn.