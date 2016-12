Nokia klaagt Apple nogmaals aan in patentstrijd

Nokia sleept Apple in elf verschillende landen voor de rechter in veertig zaken die met het patentgebruik te maken hebben, meldt Reuters. Woensdag kwam al naar buiten dat Nokia Apple in 32 zaken aanklaagde.

Nokia en Apple voeren al langer gesprekken over technieken die Apple gebruikt in zijn iPhone en iPads. Nokia heeft patent op die technieken en de bedrijven maakten in 2011 al eens afspraken over gebruik onder licentie.

Apple en Nokia voerden de afgelopen tijd gesprekken over het verlengen van de licentie, maar kwamen daar tot nu toe niet uit. Apple weigert volgens Nokia om te betalen en maakt zich daarmee schuldig aan patentschending, vinden de Finnen.

Volgens Apple wil Nokia echter te veel geld hebben voor het gebruik van zijn patenten. De iPhone-maker spande daarop in de VS een mededingingszaak aan, meldt Foss Patents.