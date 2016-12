Nokia en Apple klagen elkaar aan in patentstrijd

Nokia en Apple voeren al langer gesprekken over technieken die Apple gebruikt in zijn iPhone en iPads. Nokia heeft patent op die technieken en de bedrijven maakten in 2011 al eens afspraken over gebruik onder licentie.

Apple en Nokia voerden de afgelopen tijd gesprekken over het verlengen van de licentie, maar kwamen daar tot nu toe niet uit. De Finse voormalig maker van telefoons klaagt Apple nu aan, meldt het bedrijf woensdag. Apple weigert volgens Nokia om te betalen en maakt zich daarmee schuldig aan patentschending, vinden de Finnen.

Het gaat om 32 Nokia-patenten die gaan over onder meer schermtechnieken gebruikersinterface, software, antennes, chips en videocodering. Nokia heeft Apple zowel in de VS als in Duitsland aangeklaagd.

Hoger tarief

Volgens Apple wil Nokia echter te veel geld hebben voor het gebruik van zijn patenten. De iPhone-maker spande daarop in de VS een mededingingszaak aan, meldt Foss Patents.

Apple zegt dat Nokia nu het bedrijf geen telefoons meer maakt onder eerdere afspraken uit wil komen. Telefoonmakers wisselen veelgebruikte patenten onder een lager tarief met elkaar uit, door een andere constructie zou Nokia nu meer geld voor dezelfde patenten willen.

Nokia heeft volgens Apple geprobeerd zijn patenten over te zetten naar patenttrollen als Acacia en Conversant. Zulke bedrijven beheren patenten die zij zelf niet actief gebruiken, maar grote bedrijven wel. Vervolgens klagen zij die bedrijven aan voor grote sommen geld.