'Apple in gesprek over iPhone-productie in India'

Apple zou een brief hebben verzonden naar de Indiase overheid, aldus bronnen van The Wall Street Journal. In de brief staat beschreven hoe de iPhone-productie zou worden uitgevoerd. Daarnaast wordt gevraagd of India financiële voordelen kan bieden.

Premier Narenda Modi probeert bedrijven aan te sporen om vaker producten in India te fabriceren. Daarnaast wil hij dat buitenlandse bedrijven vaker spullen in India verkopen.

Winkeliers in het land zijn verplicht om 30 procent van hun producten uit India te halen. De overheid heeft deze verplichting in juni dit jaar tijdelijk geschrapt voor buitenlandse retailers.

Door de productie van de iPhone naar India te halen, kan het bedrijf makkelijker eigen winkels openen in het land. Een Apple Store zou dan na drie jaar alsnog Indiase producten kunnen aanbieden, omdat de iPhone daar wordt gemaakt.

De iPhone heeft slechts een klein marktaandeel in India. Slechts 2 procent van de verkochte telefoons is daar een iPhone. In het land wonen naar schatting 1,25 miljard mensen.