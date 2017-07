Israël verwijdert metaaldetectoren op Tempelberg

Dat heeft het kabinet van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu laten weten na een urenlange vergadering over de kwestie.

De detectiepoortjes waren neergezet na een aanslag bij een van de ingangen van de Oude Stad, waarbij drie Israëlische Arabieren en twee Israëlische politieagenten werden gedood. Ze stonden aan de Palestijnse kant van de Tempelberg, en zorgden voor onrust en rellen onder de Palestijnse bevolking.

De Palestijnen hadden wegens het geschil over de Tempelberg besloten alle contacten met Israël op te schorten totdat de strengste veiligheidsmaatregelen rond het heilige complex in de Oude Stad waren teruggedraaid, zo liet president Mahmud Abbas vorige week nog weten.

Confrontaties

Sinds de aanslag heeft het geschil tussen Israël en Palestijnen over de toegang tot de Tempelberg voor de bloedigste taferelen in jaren gezorgd. Er vielen al tientallen gewonden bij confrontaties tussen Palestijnen en de Israëlische politie. Vorige week werd bekendgemaakt dat mannen onder de vijftig jaar niet meer welkom zijn om het vrijdaggebed bij te wonen in de Oude Stad.

De Tempelberg met de Klaagmuur en de al-Aqsa-moskee is een heilige plaats voor joden en moslims. De strijd om bezoekersrechten, over wie de heuvel op mag om te bidden, heeft in het verleden geregeld tot spanningen en geweld geleid.