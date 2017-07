VN-Veiligheidsraad bijeen vanwege spanningen Jeruzalem

Zweden, Egypte en Frankrijk hebben volgens diplomaten om spoedberaad gevraagd.

"We moeten dringend bespreken hoe we de roep om de-escalatie in Jeruzalem kunnen steunen", zei de Zweedse VN-ambassadeur Carl Skau zaterdag.

Israël heeft zaterdag extra troepen naar de bezette Westelijke Jordaanoever gedirigeerd. Een legerwoordvoerder zei dat een inval is gedaan in het huis van de Palestijn die vrijdag drie Israëlische burgers doodstak.

Ook kwamen vrijdag drie Palestijnen om in Oost-Jeruzalem. In dat gebied waren demonstraties tegen nieuwe veiligheidsmaatregelen opgelegd door Israël. Zo werd bekend dat mannen onder de vijftig jaar niet meer welkom zijn om het vrijdaggebed bij te wonen in de Oude Stad.

In een verklaring voor de maatregel wees het leger op informatie over de dreiging van geweld van ''extremistische elementen''. Vrouwen jonger dan vijftig zijn wel welkom.

Moslims

Een woordvoerder van de Israëlische regering zei tegen NU.nl dat de maatregel alleen van toepassing is voor mensen die het vrijdaggebed in de al-Aqsa-moskee willen bijwonen. Het is niet toegespitst op mensen met een bepaalde religie, maar "het is duidelijk dat alleen moslims bidden in de moskee, dus in de praktijk geldt het voor hen".