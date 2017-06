Trump drong bij Golfstaten aan op verbreken betrekkingen met Qatar

Trump zei dat hij daat tijdens een recente bijeenkomst in Riyad in Saudi-Arabië met leiders in de regio over sprak en tot een gezamenlijk besluit kwam.

Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Bahrein verbraken deze week de betrekkingen met ht land. Zij beschuldigen de regering in Doha er al langer van aan te schuren bij Iran en instabiliteit te veroorzaken in de regio.

''Wij moesten een besluit nemen; kiezen we de makkelijke weg of ondernemen wij eindelijke een harde maar noodzakelijke actie. Wij moeten het financieren van terrorisme stoppen. Ik besloot dat de tijd gekomen was Qatar te vertellen hieraan een eind te maken'', zei Trump.

De harde lijn van de president steekt af tegen de koers van zijn minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, die alle partijen maande de crisis te bezweren. De bewindsman zei dat de vervoers- en handelsblokkade gewone mensen in Qatar begint te treffen, het zakenverkeer belemmert en op termijn de Amerikaanse strijd tegen de groep Islamitische Staat in de wielen kan rijden. In Qatar ligt een belangrijke Amerikaanse militaire basis.

Ontkenning

Qatar, waar ook de nieuwszender Al Jazeera is gevestigd die met zijn berichtgeving vaak de woede wekt van Arabische machthebbers, ontkent extremisten te ondersteunen. Het zegt juist de terreurdreiging te verminderen door groepen te steunen die armoede bestrijden en politieke hervormingen nastreven.

De minister van Buitenlandse Zaken van Qatar beschuldigde de Arabische buurlanden en anderen van ''duidelijke schendingen van het volkenrecht en het internationale humanitaire recht''.