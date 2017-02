'Netanyahu wees jaar geleden geheim vredesplan af'

Netanyahu was in een geheim overleg samen met de Jordaanse koning Abdullah, de Egyptische president al-Sisi en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken in de Jordaanse stad Akaba bijeen.

Drijvende kracht achter het voorstel was John Kerry, onthulde de Israëlische krant Haaretz zondag. Het plan voorzag onder meer in het erkennen van Israël als een Joodse staat, een zeer gevoelig punt in Jeruzalem.

Vooral de erkenning door de Palestijnen is van voorwaardelijk belang voor Israël. De Palestijnse president Abbas was niet in Akaba, maar werd door Kerry steeds op de hoogte van de gesprekken gehouden.

Uiteindelijk blies de Israëlische premier het voorstel tijdens de bijeenkomst op 21 februari af omdat hij ervan overtuigd was dat hij in zijn rechts georiënteerde kabinet geen meerderheid voor het plan zou krijgen, aldus de krant, die als zeer kritisch op de huidige regering geldt. Netanyahu wilde zondag niet op het bericht reageren.