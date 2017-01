Israël gaat 2.500 nieuwe woningen bouwen op Westelijke Jordaanoever

De meeste woningen zullen worden bijgebouwd in al bestaande nederzettingen.

Het is de tweede keer sinds de aanstelling van Donald Trump dat Israël de bouw van nieuwe huizen aankondigt. Trump heeft altijd gezegd dat hij een pro-Israël-koers wil varen, terwijl Barack Obama juist geen goede verstandhouding met Netanyahu had en kritisch was op het Israëlische nederzettingenbeleid.

In een verklaring van het Israëlische ministerie van Defensie staat dat de bouw van nieuwe huizen bedoeld is om het normale dagelijkse leven in stand te kunnen houden in de nederzettingen.

Er worden honderd nieuwe huizen gebouwd in Beit El, een nederzetting die volgens Israëlische mede is gesticht met het geld van de familie van de schoonzoon van Trump.

Jeruzalem

Zondag werd bekend dat de gemeente Jeruzalem vergunningen heeft afgegeven om meer dan 560 nieuwe woningen in drie nederzettingen in het oosten van de stad te bouwen. De Palestijnen willen Oost-Jeruzalem als hoofdstad van hun toekomstige staat.

Meir Turgeman, hoofd van de commissie Planning en Bouw van de gemeente, verklaarde op de Israëlische radio dat met het afgeven van de vergunningen werd gewacht tot het vertrek van Obama.

Netanyahu had in december de bouwplannen van de agenda gehaald. Vermoedelijk wilde hij toen de relatie met de VS niet op het spel zetten.

Warm gesprek

Trump heeft Netanyahu uitgenodigd in Washington D.C. voor een bespreking in februari. De twee hadden zondag voor het eerst telefonisch contact.

Trump sprak van een "zeer fijn" telefoongesprek. Ook Netanyahu liet aan journalisten weten dat het een "warm" gesprek was. In het telefonisch contact spraken de twee leiders over de nucleaire afspraken met Iran, het vredesproces van Israël met de Palestijnen en andere kwesties.