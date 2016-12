Kerry verdedigt opstelling in Veiligheidsraad over nederzettingen Israël

Volgens de minister is de oplossing waarbij Israël en Palestina allebei een eigen staat krijgen de enige optie om een einde te maken aan het conflict.

"Een einde van het conflict is nog steeds mogelijk, maar alleen als beide partijen bereid zijn mee te werken. De stemming was voor het behoud van een mogelijkheid van een oplossing", aldus Kerry in speech woensdag.

Kerry zegt dat ondanks de beste inspanningen van de VS de 'twee staten oplossing' in gevaar is. "We kunnen niet met goed geweten niets doen, en niets zeggen, als we de hoop op vrede langzaam zien wegslippen. Vrienden moeten andere vrienden soms de harde waarheid vertellen", voegde hij toe.

De VN-Veiligheidsraad eiste vrijdag dat Israël het bouwen van nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden staakt. De VS onthield zich van de stemming. Dat is een ommekeer in het gebruikelijke Amerikaanse beleid Israël te beschermen tegen maatregelen in de Veiligheidsraad.

Netanyahu

In een reactie zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat de speech van Kerry "zeer partijdig is". Eerder zei Netanyahu dat hij zich zwaar in de steek gelaten voelt en nu vooral uitziet naar het aantreden van Donald Trump.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas zegt overtuigd te zijn dat vrede met Israël mogelijk moet zijn, wel stelt hij dat er direct gestopt moet worden met het bouwen van nederzettingen in bezette gebieden.

Donald Trump

Trump heeft woensdag nog eens duidelijk gemaakt dat Israël van hem een stuk meer ruimte zal krijgen dan van zijn voorganger Obama. ''We kunnen niet toestaan dat Israël met een dergelijke minachting en respectloosheid wordt behandeld''.

Volgens de aankomende president is zijn land de laatste tijd geen goede vriend geweest voor Israël. ''Het begin van het einde was de vreselijke deal met Iran en nu dit. Wees sterk Israël, 20 januari komt er snel aan."