Israëlisch plan voor bouwvergunningen Oost-Jeruzalem van de baan

Het omstreden plan is volgens een van de raadsleden ingetrokken op verzoek van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Oost-Jeruzalem ligt op de Westelijke Jordaanoever.

Aanvankelijk zou er woensdag worden gestemd over het plan dat voorziet in het afgeven van vergunningen voor de bouw van vijfhonderd woningen voor Israëliërs in Oost-Jeruzalem.

Vermoedelijk heeft internationale druk ertoe geleid dat Israël voorlopig afziet van bouwplannen in de Palestijnse gebieden. Volgens raadslid Hanan Rubin wil Netanyahu de relatie met de VS niet in gevaar brengen.

De Amerikaanse minister John Kerry van Buitenlandse Zaken is van plan woensdag een toespraak te houden waarin hij spreekt over de Palestijnse kwestie.

Nederzettingen

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties nam vrijdag een resolutie aan waarin werd geëist dat Israël stopt met het bouwen van nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden.

Het was voor het eerst dat de Verenigde Staten zich onthielden van stemming over een belangrijke resolutie over het conflict tussen Israël en Palestina.

Reactie

Netanyahu heeft daarop de Amerikaanse ambassadeur ontboden. Ook stopt Israël met het meebetalen aan instellingen van de Verenigde Naties.

De Verenigde Naties hameren erop dat de voortdurende kolonisatie in strijd met het internationaal recht is en vrede op basis van een Israëlische en een Palestijnse staat onmogelijk maakt. Volgens de Veiligheidsraad moet Israël ermee stoppen.