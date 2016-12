VN-Veiligheidsraad neemt resolutie aan tegen nederzettingen Israël

De Verenigde Staten onthielden zich van de stemming. Dat is een ommekeer in het gebruikelijke Amerikaanse beleid Israël te beschermen tegen maatregelen in de Veiligheidsraad, meldt Reuters.

De overige veertien lidstaten stemden voor het aannemen van de resolutie.

Het hoofd van de Palestijnse vredesonderhandelaars, Saeb Erekat, zei vrijdag tegen Reuters: "Dit is een overwinning van beschaafd taalgebruik en onderhandeling en een totale verwerping van de extremistische krachten in Israël."

Netanyahu

In een reactie op het VN-besluit zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat Israël zich zwaar in de steek gelaten voelt en nu vooral uitziet naar het aantreden van Donald Trump.

Netanyahu: "De regering van Obama heeft niet alleen nagelaten Israël te beschermen tegen deze bendevorming in de VN, ze spande er achter de schermen mee samen."

Het is de eerste keer in bijna acht jaar dat de Veiligheidsraad een resolutie aanneemt over het Israëlisch-Palestijns conflict.

Steek onder water

De onthouding van de VS bij de stemming was geen steek onder water van Obama richting Netanyahu. Dat zei Obama’s vice-veiligheidsadviseur Ben Rhodes vrijdag in een interview met CNN.

"Het beleid van de VS is al decennialang gekant tegen de nederzettingen. De reden dat we deze stap hebben genomen is omdat we de afgelopen jaren een versnelling in de groei van de nederzettingen hebben gezien. Als deze trend zich doorzet wordt de tweestatenoplossing onmogelijk", zei Rhodes.

De Amerikaanse VN-ambassadeur Samantha Powers zei dat ze geen gebruik had gemaakt van het Amerikaanse vetorecht omdat de resolutie "de feiten ter plaatse weerspiegelt en verenigbaar is met het Amerikaanse beleid".

Volgens Powers wordt de veiligheid van Israël ondermijnd als het doorgaat met het koloniseren van bezette gebieden.

Symbool

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat de resolutie een directe invloed heeft op het conflict rondom de Israëlische nederzettingen, wordt het aannemen ervan gezien als een belangrijk symbool van de afkeuring van de internationale gemeenschap.

Mogelijk geeft dat de Palestijnen meer ruimte voor verzet tegen Israël op het internationale politieke en juridische toneel.

'Nul kans'

Een Israëlische woordvoerder zei donderdag dat als de resolutie werd aangenomen, er "nul kans" was dat Israël de Veiligheidsraad zal gehoorzamen. Dat strookt niet met de grondbeginselen van het VN-lidmaatschap, waarin staat dat lidstaten de beslissingen van de Veiligheidsraad moeten accepteren.

De resolutie werd aanvankelijk voorgelegd door Egypte, maar werd door dat land teruggetrokken, nadat Israël en de Amerikaanse president-elect druk uitoefenden op de Egyptische president Adbdel Fattah al-Sisi.

Een dag later brachten Nieuw-Zeeland, Maleisië, Venezuela en Senegal de resolutie alsnog op tafel.

Oppositie

Trump, Israël en verschillende Joodse organisaties riepen de Amerikaanse regering op voorhand op een veto uit te spreken over de maatregel.

De Amerikaanse oppositie reageert dan ook met woede op het besluit van de Veiligheidsraad. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Paul Ryan, noemt de resolutie "absoluut schandalig" en "een klap voor de vrede".

President-elect Trump waarschuwde de VN vrijdag in een bericht op Twitter dat "de situatie zal veranderen na 20 januari", wanneer hij wordt ingehuldigd.

Vice-veiligheidsadviseur Rhodes noemde Trumps poging het standpunt van de VS te beïnvloeden "ongebruikelijk". "Vanaf 20 januari is hij verantwoordelijk voor het Amerikaanse beleid. Tot 20 januari is president Obama dat. Zo werkt het. Er is maar één president per termijn."