Spoorloos-cameraman Eugenio Follender leeft na ontvoering 'tweede leven'

"Ik ben ongedurig, zit vol adrenaline, alsof ik nog elk moment voor mijn leven moet rennen. En ik heb haast, want dit voelt als een tweede leven, dat ik zo goed mogelijk moet benutten. Want het besef is er nu dat ik écht dood had kunnen zijn. Alleen al omdat ik laatst weer zo'n bericht zag van een Rus in Colombia die een gijzeling niet had overleefd," aldus Follender tegen het AD.

De cameraman had zich bij zijn terugkomst niet gerealiseerd hoeveel impact de ontvoering op hem als mens zou hebben. "Ik zit nog midden in het verwerkingsproces, maar kan je wel vertellen dat ik een persoonlijkheidsverandering heb ondergaan. Ik was best een meegaande, lievige man en heb nu een kort lontje", vertelt hij aan de krant.

Beetje gek

Follender en Bolt zijn een maand na hun ontvoering opnieuw naar Colombia gegaan om de uitzending, die vanavond wordt uitgezonden, af te maken. Volgens de cameraman verliepen de opnames in eerste instantie niet vloeiend.

"De eerste paar dagen draaien waren een beetje gek. Het ging niet zo vloeiend als normaal tussen mij en Derk", vertelt de cameraman aan de krant. "Maar Derk en ik hebben een avond gepraat en toen was het weer goed. Natuurlijk vragen ze zich thuis af of ik dit werk moet blijven doen, maar dat doen ze al jaren omdat ik zo vaak van huis ben."

Volgens de cameraman voelde het goed om weer naar het land terug te keren. "Net zoals het goed is om na een auto-ongeluk weer in de auto te stappen. Anders word je te angstig", aldus Follender.