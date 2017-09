SBS zendt documentaire Frank Masmeijer primetime uit

De zender verplaatst de uitzending naar eigen zeggen naar "een prominenter tijdstip" naar aanleiding van de grote belangstelling voor de film en het uitstellen van de uitspraak van de rechtbank in de zaak tegen de voormalig tv-coryfee.

Onderzoeksjournalist Thijs Zeeman volgde Masmeijer, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van 467 kilo cocaïne via de haven in Antwerpen, een jaar lang voor de docu De zaak Frank Masmeijer.

Het tweeluik stond oorspronkelijk gepland voor uitzending op maandag en dinsdag op de late avond in aanloop naar de uitspraak op woensdag. Nu die uitspraak is opgeschort, wordt De zaak Frank Masmeijer op donderdag van 20.30 tot 22.30 uur in zijn geheel getoond.

Naasten

Zeeman sprak voor de reportage ook de naasten van de oud-presentator, onder wie zijn inmiddels ex-vrouw, dochters en schoonfamilie. De voormalig showmaster houdt vol onschuldig te zijn, het Openbaar Ministerie heeft zeven jaar cel tegen hem geëist.

Zelf is Masmeijer allerminst te spreken over het resultaat van de documentaire. Volgens hem was Zeeman vooral op zoek naar sensatie. "Hij heeft het allemaal enorm opgeklopt", zei Masmeijer vrijdagochtend in de radioshow van Lex Gaarthuis op Radio 10. "We zijn een aantal keren bij elkaar geweest en hebben een paar locaties bezocht. En Thijs probeert op zijn manier een zo sensationeel mogelijk programma te maken."