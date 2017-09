Chantal Janzen denkt voorlopig niet terug te keren naar theater

"Het leven in het theater trekt me totaal niet meer aan. Ik heb dat vijftien jaar gedaan en nu zit ik liever 's avonds met mijn man op de bank, eerlijk gezegd. Dat kan bij mijn televisiewerk wel", vertelt Janzen (38) aan het AD.

"De drang is gewoon niet groot genoeg om op korte termijn het theater in te gaan."

De voormalig musicalster, die te zien was in onder meer Tarzan en Hij gelooft in mij, zegt het zingen en dansen te missen maar voelt niet de behoefte dit te etaleren in de programma's waarin zij nu te zien is. "Nu kan ik nog in een spagaat vallen, maar voor hoe lang nog? Ik ben niet iemand die bij Holland’s Got Talent op het podium klimt om met een musicalster in de dop mee te gaan zingen."

"Het draait niet om mij, het draait om hen. Hetzelfde met Dance Dance Dance – ik doe daarin wel een dansje, maar ik vind het eigenlijk gênant. Het is mijn rol niet in dat programma."

Jinek

Ze besloot daarom haar eigen personalityshow &Chantal te maken, een programma met zang, dans en sketches dat vanaf eind oktober op RTL4 te zien is. "Dansen op tv, al die show: het kan ontzettend oubollig zijn, maar ook juist leuk. Misschien werkt het voor geen meter, maar ik probeer het liever. Niet dat ik later denk: had ik dat maar gedaan."

Zo'n format past volgens de presentatrice beter bij haar dan een talkshow. "Laat mij maar een tapnummer doen. Een avondje Jinek overnemen, dat zou ik pas eng vinden."